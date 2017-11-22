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Побег северокорейского солдата попал на видео

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Видео: KCTV5 News / YouTube

Командование ООН в Сеуле опубликовало видеозапись, на которой показан побег северокорейского военнослужащего в Южную Корею через Объединенную зону безопасности в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны, передает Reuters.

Побег был совершен 13 ноября. На ролике продолжительностью около семи минут видно, что вначале гражданин КНДР ехал на джипе, а потом машина съехала на обочину около границы с Южной Кореей. В этот момент пограничники бросились в погоню.

Военный выскочил из машины и побежал в сторону границы. В него начали стрелять. Отмечается, что мужчина получил шесть огнестрельных ранений, однако выжил и сейчас находится в больнице Сеула.

По словам врачей, пациенту 24 года. Он потерял много крови, но его жизни ничто не угрожает.

Обычно граждане КНДР не рискуют бежать в Южную Корею через хорошо охраняемую границу, в основном они покидают страну через Китай.

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