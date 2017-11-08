Туристам в Северной Корее удалось сделать нелегальные фото на телефон

Туристы из Великобритании смогли сделать несколько фотографий в Северной Корее на телефон — в местах, где съемка обычно запрещена. Серию из 39 снимков разместило на своем сайте издание Daily Star.

На снимках британцев запечатлена повседневная жизнь корейцев: как они отправляются на работу на велосипедах и играют в волейбол. В кадр попали несколько кореянок в традиционной одежде, а также отряд пионеров, отдыхающих на скамейках.

Туристам удалось заснять не только центральные улицы и достопримечательности, но и бедные районы. На нескольких фотографиях изображена давно устаревшая сельскохозяйственная техника.

В подборке фотографий есть и снимки из гостиницы, поразившей путешественников своими скромными условиями.

Российские туристы могут отправиться в Северную Корею, воспользовавшись услугами туроператора NKorean, который специализируется только на путешествиях в КНДР. Агентство предоставляет туры от 5 до 15 дней, поездка обойдется в сумму от 60 до 140 тысяч рублей.