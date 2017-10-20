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Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны

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Турпоток из России в Северную Корею не сокращается, несмотря на напряженность в регионе. Об этом сообщила менеджер по продажам российского турагентства NKorean, специализирующегося на путешествиях в КНДР, Юлия Хапряшкина, передает в пятницу, 20 октября, агентство городских новостей «Москва».

«Мы работаем с конца августа, и турпоток до сих пор стабильный и активный, спада не было. 30 октября выезжает достаточно большая группа, есть также заказы на Новый год, на отдых на горнолыжном курорте начиная с января, и даже есть заказы на международный марафон в Пхеньяне, который пройдет в апреле», — заявила менеджер. Она добавила, что «интерес есть, и, по всей видимости, никто ничего не боится».

По словам Хапряшкиной, турагентство не планирует прекращать свою работу. «А чего стоит опасаться? Насколько я знаю, американское правительство заявило о готовности к мирным переговорам, поэтому причин для переживаний нет. В Корее ситуация также стабильная, и, я думаю, таковой и останется», — объяснила менеджер.

Стоимость путевки в КНДР варьируется от 60 до 140 тысяч рублей. Агентство предлагает туры длительностью от пяти до 15 дней.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея будет готова нанести ядерный удар по территории США уже через несколько месяцев.

Также в октябре заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что «ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент».

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