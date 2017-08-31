«Россиянам — дешевле»

В конце августа власти Северной Кореи облегчили россиянам получение национальной визы. Кроме того, в России заработало официальное туристическое агентство NKOREAN. «Лента.ру» поговорила с советником посольства Северной Кореи в Москве Ким Сен Хуном и представителем компании Korea International Travel Company Ким Ен Иром о российских туристах, особенностях отдыха в КНДР и личном вкладе товарища Ким Чен Ына в развитие корейской travel-индустрии.

«Лента.ру»: Какую роль играет туризм в экономике КНДР?

Ким Сен Хун: Сегодня каждое государство стремится к развитию туризма, и КНДР не исключение. Наша страна не очень большая, однако у нас хорошие туристические ресурсы — красивая природа, исторические достопримечательности и так далее. То есть у нас есть все условия для туризма.

Если говорить о конкретных цифрах, то, по нашим сведениям, ежегодно в нашу страну приезжает более 100 тысяч туристов. Бывает и до 200 тысяч, но это все равно не очень много, так что говорить о существенном вкладе туризма в экономику КНДР пока нельзя.

Откуда больше всего туристов?

Ким Сен Хун: В силу территориальных особенностей нашей страны преобладают китайские туристы. Россиян пока очень мало — всего несколько сотен путешественников в год.

Но у нас огромный опыт взаимодействия с Россией. Торговое соглашение с советским «Интуристом» было заключено еще в 1954 году, и в советские времена КНДР посещало достаточно много туристов. В 1990-е годы из России никто не приезжал, с 2000-х годов туристический поток постепенно растет.

Чем, на ваш взгляд, наши туристы отличаются от других? У них есть какие-то особенные требования или пожелания?

Ким Ен Ир: В отличии от туристов из западных стран, у россиян есть уже какое-то представление о КНДР. Но каких-то особенных требований нет.

Гостиница Рюгён считается одним из символов Пхеньяна Фото: Wong Maye-E / AP 1 /2

На сколько дней туристу стоит ехать в Корею, чтобы познакомиться с культурой и традициями страны?

Ким Сен Хун: У нас множество красивых природных достопримечательностей, но поскольку западные СМИ ассоциируют нашу страну лишь с отсталостью и голодом, мы стараемся показать туристам, как на самом деле живут корейские граждане. И на это понадобится, на мой взгляд, не менее 10 дней.

Сколько денег нужно брать с собой, чтобы комфортно чувствовать себя на отдыхе в КНДР?

Ким Ен Ир: Цены на путевки в нашу страну стартуют от 500 евро на человека за восемь дней. Это проживание в минимум четырехзвездочных отелях с полным пансионом. Причем все туристы отмечают очень высокое качество питания. Шутят: худшее в поездке — это слишком большие порции.

Также в эту сумму входят все трансферы по стране. Группу с момента прибытия в КНДР сопровождает русскоговорящий гид. И нужно отметить, что программа наших туров очень обширная. Например, восьмидневная поездка включает посещение не менее 30 различных объектов. И все входные билеты также включены в стоимость путевки.

Цена на туры для россиян на сегодняшний день дешевле, чем для граждан западных стран.

Однако в стоимость путевки не входят авиабилеты до КНДР, а это может быть сопоставимо с ценой всего тура.

То есть с собой нужно брать деньги только на сувениры?

Ким Ен Ир: Не только. Можно ужинать в более дорогих национальных ресторанах, чем предполагает программа, заказывать какие-то дополнительные услуги. Сауну, например.

В пхеньянском метро туристов водят лишь по определенным станциям Фото: Dita Alangkara / 1 /2

Что, по вашему мнению, следует обязательно увидеть в Корее?

Ким Сен Хун: Прежде всего нужно посетить Дворец Солнца, где покоятся наши вожди: товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, заложившие фундамент ядерной державы. Помимо этого, стоит побывать в музее победы в Великой Отечественной войне (речь идет о конфликте между в Северной и Южной Кореей в начале 1950-х годов — прим. «Ленты.ру»). Еще необходимо посетить Выставку дружбы на горе Мёхян (там хранятся подарки Ким Ир Сену и Ким Чен Иру от правительств других государств — прим. «Ленты.ру»). Другие достопримечательности — гора Кумган, город Кэсон, где можно понять больше о разделенной Корее. Кроме того, можно отправиться на пляжный отдых или, наоборот, поехать в горы покататься на лыжах. Речь о горнолыжном комплексе Масикрён, который был построен по личной инициативе нашего верховного руководителя товарища Ким Чен Ына.

Еще в Корее очень много различных аттракционов. Когда-то, когда я еще был в Пхеньяне, я водил своих зарубежных коллег в аквапарк «Мунсу», который также был построен по личной инициативе нашего верховного руководителя товарища Ким Чен Ына. И мои коллеги очень удивлялись, говорили, что аквапарк превосходит аналоги в западных странах.

Вы говорите об обилии туристических объектов, а что с инфраструктурой? Везде ли есть удобные подъездные пути, отели у достопримечательностей и так далее?

Во время турпоездок еде отводится особая роль Фото: taver / Flickr 1 /3

Ким Ен Ир: Наше правительство с первых дней создания государства уделяло большее внимание развитию туризма. К 1980-м годам уже были возведены главные туристические инфраструктурные объекты.

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В каждой провинции, у каждой природной достопримечательности есть отели. Все главные туристические объекты соединены со столицей высокоскоростными автомагистралями. Они, например, ведут, к нашему символу — горе Кумган, к историческому городу Кэсон и так далее.

Даже когда в 1990-х и 2000-х годах вокруг корейского полуострова была напряженная обстановка из-за американской военной провокации, наше правительство все равно уделяло внимание развитию туризма. В эти напряженные годы были благоустроены, реконструированы и открыты для туристов многие новые достопримечательности.

А что с дублирующими указателями на русском языке в музеях и у достопримечательностей?

Ким Ен Ир: Пока есть надписи лишь на корейском и английском языках. Но гиды владеют русским языком. У нас очень много профессиональных русскоговорящих гидов, все они с высшим образованием. Их профессионализм, кстати, отмечают все российские туристы.

Назовите главную причину, по которой турист должен сделать выбор в пользу вашей страны?

Ким Сен Хун: Сейчас вокруг корейского полуострова складывается крайне напряженная ситуация. Это происходит из-за того, что США продолжают вести очень враждебную политику. Наша страна сейчас находится под санкциями, которых еще не знал мир. Западные СМИ твердят, что наша Корея вскоре распадется, но всем иностранцам стоит приехать к нам гости и увидеть своими глазами, как живет корейский народ в условиях этих санкций. Как стабильно наше общество, как развивается страна, сплотившись вокруг нашей партии.