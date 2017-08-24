Главное турагентство КНДР начало работу в России

Официальное туристическое агентство Северной Кореи NKOREAN заработало в России. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун, передает в четверг, 24 августа, корреспондент «Ленты.ру».

Недельный тур в страну обойдется примерно в 70 тысяч рублей без учета перелета. Обычно NKOREAN предлагает клиентам поездки максимальной продолжительностью до 15 дней. Однако по индивидуальному запросу организовываются и более длительные туры.

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Кроме того, компания может устраивать специальные поездки для тех, кто уже бывал в стране. Таким путешественникам рекомендуют пляжный и горнолыжный отдых, а также посещение официальных праздников и фестивалей.

Ким Сен Хун добавил, что в течение всего времени пребывания в КНДР клиентов NKOREAN сопровождают гиды. Компания также берет на себя все визовые и технические вопросы, занимается оформлением билетов.

Советник корейского посольства отметил, что сегодня из России прибывает очень мало туристов, всего несколько сотен в год. Поэтому сейчас работа на российском рынке является для КНДР приоритетной, подчеркнул он. В целом ежегодно Северную Корею посещают порядка 100-200 тысяч иностранных гостей.

Ранее в четверг стало известно, что КНДР упростила процедуру получения визы для россиян. Сроки рассмотрения поданных для получения разрешения на въезд документов сократили с полумесяца до трех-пяти дней.

