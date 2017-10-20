Шеф ЦРУ рассказал о способности Северной Кореи нанести ядерный удар по США

Северная Корея будет готова нанести ядерный удар по территории США уже через несколько месяцев. Об этом заявил глава ЦРУ Майк Помпео, передает Washington Examiner.

Он подчеркнул, что есть существенная разница между способностью запустить ракету с одной боеголовкой и созданием существенного числа ракет с множеством боеголовок.

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Помпео уточнил, что сейчас ядерные возможности Северной Кореи намного серьезнее, чем были пять лет назад, а через пять месяцев будут еще лучше. По его словам, уже сейчас имеет смысл задуматься над «последним шагом».

19 октября КНДР пообещала нанести «невообразимый удар» по территории США в неожиданный момент. Предупреждение было сделано в связи с проходящими в районе Корейского полуострова морскими учениями военных кораблей США и Южной Кореи.

26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую и неотложную угрозу для Соединенных Штатов.

