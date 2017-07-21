СМИ анонсировали запрет на путешествия американцев в КНДР

Власти США намерены запретить своим гражданам путешествия в Северную Корею. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает BBC News.

Такой информацией поделились с журналистами турфирмы Koryo Tours и Young Pioneer Tours, организующие поездки в КНДР. По их данным, о введении запрета будет объявлено 27 июля. Он вступит в силу через 30 дней.

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В течение какого времени будут действовать ограничительные меры, не уточняется. Также сообщается, что гражданам США, отправившимся в КНДР после вступления запрета в силу, американские власти аннулируют загранпаспорта. Вашингтон официально не подтверждает такую информацию.

Представитель Young Pioneer Tours рассказал, что посольство Швеции в Пхеньяне, которое представляет интересы США в КНДР, в настоящее время выясняет, сколько американских туристов находится в Северной Корее. По данным портала NK News, ежегодно в этом государстве бывает 1250 отдыхающих из Соединенных Штатов.

В июне Young Pioneer Tours отказалась отправлять путешественников из США в КНДР после кончины студента Отто Фредерика Вомбиера. Молодой человек ранее в том же месяце умер в больнице Цинциннати (штат Огайо). Мозг Вомбиера оказался сильно поврежден после тюремного заключения в КНДР.

В марте 2016 года американец был приговорен к 15 годам тюрьмы в Северной Корее. Его признали виновным в попытке украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне, организованного с помощью Young Pioneer Tours. В июне 2017 года власти КНДР выпустили Вомбиера.