Северокорейские солдаты подстрелили бежавшего на Юг сослуживца

Северокорейский солдат совершил побег в Южную Корею через Объединенную зону безопасности в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает агентство Ёнхап.

«Военнослужащий КНДР перешел с охранного поста на северокорейской стороне на нашу сторону в 15:31 (09:31 мск)», — заявил источник агентства.

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Южнокорейские солдаты услышали несколько выстрелов и выдвинулись для проверки. Через 25 минут они обнаружили раненного в плечо и локоть северокорейского солдата. Он был без оружия, одет в форму рядового состава. Вертолетом он был доставлен в один из военных госпиталей. Имя перебежчика не сообщается.

Южнокорейские военные также добавили, что не открывали огонь по сопредельной территории.

22 августа сообщалось, что в Северной Корее умер последний сбежавший в КНДР американский солдат Джеймс Дреснок. Он служил на американской базе в Южной Корее и решил пересечь демилитаризованную зону с Севером в 1962 году. По свидетельствам сослуживцев, незадолго до побега солдат съездил в город по поддельному документу, и ему грозил трибунал. Кроме того, на тот момент он страдал из-за расставания с женой.