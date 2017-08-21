В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик

В Северной Корее умер Джеймс Дреснок, последний сбежавший в КНДР американский солдат, передает BBC News.

Он скончался в возрасте 74 лет еще в ноябре 2016 года, однако официально о смерти сообщили лишь 21 августа. «Отец просил нас об одном — стать преданными работниками, честно служащими дорогому лидеру Ким Чен Ыну, и растить детей так, чтобы они следовали по нашему пути», — рассказал в интервью местным СМИ старший сын Джеймса, Тэд Дреснок.

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Джеймс Дреснок служил на американской базе в Южной Корее, он решил пересечь демилитаризованную зону с Севером в 1962 году. По свидетельствам сослуживцев, незадолго до побега солдат съездил в город по поддельному документу, и ему грозил трибунал. Кроме того, на тот момент он страдал из-за расставания с женой.

Дреснок прожил в КНДР больше 50 лет, стал общественным деятелем и кинозвездой — он снимался, например, в фильме «Безымянные герои». Именно американец-перебежчик озвучивал записи, призывающие солдат на демаркационной линии сложить оружие и перейти на сторону Северной Кореи. В кино Дреснок, как правило, играл американских злодеев.