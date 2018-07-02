Американка с голой грудью поехала за одеждой на погрузчике

В американском городе Грейт-Фоллз, штат Монтана, полуобнаженная женщина угнала карьерный погрузчик, чтобы попасть домой и одеться. Об этом сообщает KRTV.

34-летняя Хитер Хьюстон (Heather Houston) забралась в безнадзорную машину ранним утром в воскресенье, 1 июля. Женщина пересекла на ней весь город и около восьми утра подъехала к многоквартирному дому, где она жила. Погрузчик снес изгородь, задел припаркованный автомобиль и врезался в стену.

По утверждению выскочивших на улицу соседей, Хьюстон управляла машиной топлесс. Она остановила ее возле своей квартиры, располагавшейся на втором этаже здания, подняла ковш и по нему залезла в окно. Оказавшись дома, она оделась, а затем снова вышла на улицу, где ее арестовала полиция.

Женщине предъявлены обвинения в хулиганстве и создании опасной ситуации. Каким образом она осталась без одежды и что мешало попасть в квартиру без карьерного погрузчика, не уточняется.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Аризона обнаженная женщина угнала автомобиль помощника шерифа. После погони, продолжавшейся более часа, ее удалось задержать. Как выяснилось, она находилась под действием метамфетамина и спайса.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!