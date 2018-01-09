Грабительница напугала таксиста голой грудью

В американском штате Луизиана задержали грабителей, которые отвлекли водителя Uber голой грудью и попытались отобрать у него деньги. Об этом сообщает WDSU.

Пострадавший рассказал полиции, что подвозил 22-летнюю Рейну Филлос (Rayna Fillos) и оставил ей свой телефон. В субботу она позвонила ему и попросила приехать. Когда он постучал в дверь, женщина появилась перед ним с голой грудью. Водитель решил, что над ним издеваются, и хотел уйти, но Филлос схватила его за руки, прижала к себе, поцеловала и укусила за язык.

Пока она отвлекала пострадавшего, подоспел ее подельник — 24-летний Энтони Кеннеди (Anthony Kennedy), который жил неподалеку. Он пригрозил водителю ножом и потребовал деньги. В ответ на отказ Кеннеди ударил пострадавшего по лицу и выбил ему зуб. После этого он направился домой, а Филлос прикинулась, что она ни при чем, и осталась с водителем.

Полицейские при помощи собаки-ищейки выследили и задержали Кеннеди. Ему предъявлены обвинения в попытке вооруженного ограбления и в побоях второй степени. Филлос также была задержана. Ее обвиняют в соучастии в вооруженном ограблении и побоях второй степени.

В июне прошлого года австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве. Забравшись через окно в гостиничный номер в Вене, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу.

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