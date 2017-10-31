В Китае задержали раздевавшегося перед каждой кражей вора

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В китайском городе Дунгуань, провинция Гуандун, поймали вора, который раздевался догола перед каждым преступлением. Об этом сообщает издание Shanghaiist.

Злоумышленника неоднократно замечали на записях камер видеонаблюдения, что сделало проще его розыск.

Как объяснил мужчина после ареста, он снимал одежду, чтобы не запачкать ее во время кражи. Он сознался в девяти кражах на общую сумму 36,4 тысячи юаней (320 тысяч рублей).

В июне австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве. Забравшись через окно в гостиничный номер в Вене, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу.