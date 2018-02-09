Самая впечатляющая погоня в истории Канады попала на видео

bbc.com

В канадской провинции Онтарио полиция устроила погоню за подозреваемым, которая стала самой впечатляющей за всю историю страны. Видео с места событий публикует BBC News.

Стражи порядка преследовали водителя на протяжении 154 километров, в операции был задействован полицейский вертолет. Злоумышленник разогнал свой автомобиль до скорости 230 километров в час. В какой-то момент мужчина останавливает машину, выскакивает из нее и бежит через лес. Там он избавился от пакетика с запрещенными препаратами.

Подозреваемого поймали. Ему предъявлены обвинения в хранении наркотиков.

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