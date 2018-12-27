В Иране опровергли гибель генерала в Сирии

Руководитель сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) Касем Сулеймани жив, вопреки слухам о его гибели в Сирии. Об этом со ссылкой на иранское агентство «Фарс» сообщает ТАСС.

«СМИ, выступающие против Исламской революции, в среду опубликовали сообщение о гибели генерала Сулеймани. Сегодня утром глава спецназа "Аль-Кудс" появился в мечети имама Хомейни», — сказано в публикации агентства.

«Фарс» опубликовал фотографии из мечети, опровергнув слухи о том, что Сулеймани не посетил похороны Махмуда Хашеми Шахруди, которого считали преемником аятоллы Хаменеи.

Самолеты ВВС Израиля вечером 25 декабря нанесли массированный удар по целям в Сирии, находясь при этом в воздушном пространстве Ливана. Целями атаки были склад с иранскими ракетами, которые несли потенциальную угрозу территориям в районе Галилеи, а также лаборатории по разработке и производству химического и биологического оружия и иные военные объекты, связанные с Ираном и «Хезболлой».

Сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили часть атак, сбив 14 из 16 снарядов. В сети появились кадры перехвата ракеты в небе над Дамаском. Автор видео утверждает, что для отражения нападения использовался российский комплекс «Панцирь-С2».

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