Израиль признался в ударах по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ВВС страны атаковали ряд объектов в Сирии в течение последних 36 часов. Его слова в воскресенье, 13 января, приводятся на сайте канцелярии главы правительства еврейского государства.

Как уточнил Нетаньяху, израильские самолеты нанесли удары по располагающимся в районе сирийской столицы Дамаска иранским складам с оружием. По его словам, эти атаки доказывают, что Израиль «более чем когда-либо полон решимости действовать против Ирана в Сирии».

Премьер также напомнил, что израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном шестой тоннель, прорытый в Израиль ливанским шиитским движением «Хезболла». «Таким образом, мы приближаемся к завершению выполнения задачи операции "Северный щит" по уничтожению тоннельного оружия "Хезболла"», — отметил Нетаньяху.

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12 января информационное агентство SANA сообщило, что сирийские системы ПВО частично отразили авиаудар Израиля в окрестностях Дамаска. Отмечалось, что в результате удара пострадали складские помещения возле международного аэропорта, однако это не повлияло на авиасообщение в регионе.

25 декабря 2018 года ВВС Израиля также предприняли атаку на объекты в районе Дамаска. Сообщалось, что целью удара было уничтожение нескольких объектов иранских сил и движения «Хезболла». После этого Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам, поскольку во время авиаудара два гражданских лайнера готовились к посадке в аэропортах Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия).

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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