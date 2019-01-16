Угрозы Израиля Ирану сочли шуткой

Иран оставит свои силы в Сирии, несмотря на угрозы со стороны Израиля. Об этом заявил командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) Мохаммад Али Джаафари, передает Reuters.

По его словам, Тегеран сохранит «всех своих военных, советников и оружие» на сирийской территории. Джаафари счел последние заявления премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху шуткой и предупредил, что правительство еврейского государства «играет с хвостом льва». «Вам стоит опасаться того дня, когда наши высокоточные ракеты будут реветь и падать вам на головы», — сказал он.

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13 января Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит и впредь атаковать иранские позиции в Сирии. Он посоветовал иранцам по-быстрому уйти с территории соседа. Он также объяснил очередные израильские авиаудары по Сирии тем, что там располагались иранские объекты и склады.

Днем ранее агентство SANA сообщило, что сирийские системы ПВО частично отразили авиаудар Израиля в окрестностях Дамаска. Отмечалось, что в результате удара пострадали складские помещения возле международного аэропорта, однако это не повлияло на авиасообщение в регионе.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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