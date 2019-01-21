Стало известно о жертвах израильского удара по Сирии

Четверо военнослужащих сирийских вооруженных сил погибли в результате нового удара Израиля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны России.

«Погибли четыре сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — цитирует агентство представителей ведомства.

Сайт телеканала Al Arabiya со ссылкой на британские источники сообщил иную информацию: по их данным, в Дамаске от действий израильских истребителей погибли одиннадцать сирийских военных.

ВВС Израиля нанесли три ракетных удара по территории Сирии в ночь на 21 января, в период с 02:11 до 02:56 — с западного, юго-западного и южного направлений. Российские военные сообщили, что ПВО Сирии, отражая атаку, смогли уничтожить более 30 ракет и управляемых авиабомб.

Ранее в понедельник израильские вооруженные силы опубликовали у себя в Twitter видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1». Они сообщили, что атаковали сирийские ПВО после того, как те помешали им наносить удар по военным объектам иранских подразделений «Аль-Кудс» в аэропорту Дамаска.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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