Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии

@michaelh992 / Twitter

Армия обороны Израиля опубликовала у себя в Twitter видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в комплекс противоракетной обороны «Панцирь-С1» cирийских вооруженных сил.

В комментарии ведомства говорится, что удар по системам ПВО был нанесен в ответ на попытку атаковать самолеты израильских ВВС во время их налета на иранские военные объекты в Сирии.

Подчеркивается, что Израиль предостерегал Сирию от ответных действий, но они тем не менее последовали: системы ПВО выпустили ракеты по израильским истребителям F-16.

Также сообщается, что система противоракетной защиты Израиля «Железный купол» перехватила ракетный удар по Голанским высотам на границе с Сирией. По информации ведомства, ракету выпустили иранские подразделения «Аль-Кудс»: именно их военные объекты были целью израильских авиаударов.

Сирийский телеканал Al-Ikhbaria ранее сообщал в Facebook, что сирийские ПВО сбили десятки ракет над Дамаском. В воскресенье, 20 января, они также отразили израильский удар. Предыдущая атака произошла 12 января.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В Израиле неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с исламистским движением «Хезболла»

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