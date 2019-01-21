Израиль нанес по Сирии еще один удар

Армия обороны Израиля снова нанесла ракетный удар по Сирии. Целью стали иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны. Об этом сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.

«Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории», — отмечается в посте.

Сирийский телеканал Al-Ikhbaria сообщил в Facebook, что сирийские ПВО сбили десятки ракет над Дамаском. Накануне, 20 января, они также отразили израильский удар. Предыдущая атака произошла 12 января.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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