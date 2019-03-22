Россия заявила о признании Голанских высот сирийскими

Россия неизменно признает Голанские высоты сирийской территорией. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио «Коммерсант ФМ», передает «Интерфакс».
Она напомнила, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. «Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — сказала она.
Ранее заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Голан израильской территорией осудили Иран и Сирия. В Дамаске указали, что намерены любыми возможными способами вернуть Голанские высоты под свой контроль.
Противоречивое сообщение Трамп опубликовал 21 марта в своем Twitter. Он отметил, что территория важна как для стабильности Израиля, так и всего региона.
Предполагается, что официально о признании Соединенными Штатами Голан израильскими будет объявлено в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты, который состоится на следующей неделе.
Associated Press ранее отмечало, что в 2019 году в докладе Госдепартамента США о правах человека отсутствовала формулировка «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот. Вместо этого их назвали «контролируемыми Израилем».
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.