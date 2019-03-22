Евросоюз отказался признавать Голанские высоты израильскими

Европейский союз подтвердил свою позицию по принадлежности Голанских высот в соответствии с резолюцией ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительницу ЕС.

Как отметила собеседница агентства, позиция сообщества не поменялась. «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о непризнании российской стороной израильского суверенитета.

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Ранее сирийское правительство заявило, что намерено вернуть Голанские высоты под свой контроль вне зависимости от американской позиции.

Президент США Дональд Трамп 21 марта объявил, что Голанские высоты — израильская территория. Она важна для стабильности еврейского государства и всего региона, отметил он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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