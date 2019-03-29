Сербский посол рассказал о вступлении страны в Евросоюз

Сербия ориентирована на членство в Евросоюзе, этого хочет почти половина граждан страны. Об этом заявил посол Сербии в России Славенко Терзич, передает РИА Новости.

Членство в ЕС обеспечит стране экономическое развитие, считает дипломат. Кроме того, добавил он, Сербия — «европейская страна, и хочет развивать нормальные отношения с соседями».

Материалы по теме Югославская кровь Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах

В то же время посол отметил, что Белград не хочет становиться членом какого бы то ни было военного союза и желает сохранить нейтралитет. «Евросоюз — одно дело, НАТО — другое дело. У нас был опрос, 80 процентов населения Сербии не хотят в НАТО, хотят в НАТО где-то восемь-девять процентов», — сказал Терзич.

В 2018 году в Еврокомиссии заявляли, что намерены ускорить процесс вхождения Сербии в ЕС. Отмечалось, что Сербия и Черногория могут примкнуть к блоку уже в 2025 году. Белграду для этого придется заключить «юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово».

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ), подверглись бомбардировкам Североатлантического альянса. Официальным поводом для начала операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!