Югославский генерал рассказал о нападении НАТО

Нападение НАТО на Югославию стало «коллапсом международного права». Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал военачальник югославской армии во время косовской войны Небойша Павкович.
«На нашу страну напал без всякой причины и без какого-либо повода самый сильный военный альянс в мире», — сказал он.
Главной целью атаки НАТО, по мнению Павковича, являлось Косово. Он также отдельно отметил боевые действия в районе погранзаставы Кошаре и на горе Паштрик. Там югославские солдаты предотвратили совместные удары альянса, вооруженных сил албанской армии и албанских террористов, заявил Павкович.
Российский марш-бросок на Приштину в июне 1999 года бывший военачальник сравнил с подвигом. Он отметил, что появление в аэропорту города русских стало «большим облегчением для сербского народа». Указания руководства НАТО «выбить русских любой ценой» вполне могло стать началом третьей мировой войны, считает он.
По словам Павковича, главная задача 3-й югославской армии состояла в сохранении войск в течение 10 первых дней. Для этого генерал принимал дополнительные меры для защиты от ударов с воздуха. Югославские военачальники ожидали маневра вражеских сухопутных сил из Македонии на Вардарско-Моравском направлении в сторону города Ниш и дальнейшего входа в город Буяновац. Это позволило бы им объединиться со вспомогательными силами из Албании.
Ранее в НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии. Как подчеркнули в организации, решение было принято после неудавшихся попыток ООН и международной контактной группы найти мирное решение кризиса.
С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ), подверглись бомбардировкам Североатлантического альянса. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.
Гаагский трибунал в феврале 2009 года приговорил Павковича к 22 годам лишения свободы за преступления против человечности. Наказание он отбывает в тюрьме в Финляндии.