Названы долгосрочные последствия бомбардировок НАТО

Спустя 20 лет после бомбардировок Югославии, которые НАТО провела в 1999 году, заболеваемость детей Сербии раком в 2,5 раза превысила среднеевропейские показатели. Об этом в интервью РИА Новости рассказала начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.

По словам врача, взрослые и дети вместе болеют почти в три раза чаще среднемировых показателей по онкологии. «У нас умерло столько детей, что я начала спрашивать себя, может быть мы в чем-то ошибаемся. Оперируем, как и раньше, они получают лучевую терапию, химиотерапию и через год умирают», — рассказала Груйичич.

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23 марта министр иностранных дел Германии Хайко Маас оправдал действия НАТО. По его словам, участие немцев в военной операции — «ответственный подход», однако Маас подчеркнул, что считает военное вмешательство радикальным средством решения конфликта.

В тот же день МИД России опубликовал заявление, в котором сказано, что бомбардировки Югославии грубо нарушили основополагающие принципы международного права и противоречили обязательствам государств-членов блока.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославии (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове. По данным Минобороны России, в результате бомбардировок погибли порядка двух тысяч мирных граждан, из них не менее 89 детей. Также были разрушены тысячи гражданских объектов, загрязнена почва и вода в ряде районов.

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