Россия напомнила о «пятне позора» на репутации НАТО

Бомбардировки Югославии, которые НАТО провела в 1999 году, грубо нарушили основополагающие принципы международного права и противоречили обязательствам государств-членов блока. Об этом сообщается в заявлении МИД России в связи с 20-летием агрессии НАТО против Югославии, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 23 марта.

«Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе «варварских бомбардировок, цинично и бессовестно именуемых "гуманитарной интервенцией во благо"», погибли порядка двух тысяч мирных граждан, из них не менее 89 детей, а также были разрушены тысячи гражданских объектов, была загрязнена почва и вода в ряде районов.

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В ведомстве подчеркнули, что эти события подорвали механизмы, которые на протяжении многих лет обеспечивали мир и безопасность в Европе, и вся ответственность за них лежит на руководстве альянса и входящих в него государств.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страны НАТО поступили правильно, проведя бомбардировки Югославии в 1999 году. По мнению министра, участие немцев в военной операции было оправдано «ответственным подходом», однако подчеркнул, что считает военное вмешательство радикальным средством решения конфликта.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославии (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.

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