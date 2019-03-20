Радована Караджича отправили в тюрьму на всю жизнь

Гаагский трибунал приговорил к пожизненному заключению бывшего лидера Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.

«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — приводит агентство слова председательствующего судьи Ван Пруссе Йонсена. Отмечается, что окончательный вердикт обжалованию не подлежит.

Он добавил, что суд счел «слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 40 лет тюремного заключения», пишет ТАСС. Такое решение суд вынес в 2016 году. Бывшего лидера боснийских сербов тогда признали виновным в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице.

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В том году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) также признал личную уголовную ответственность Караджича за убийства, террор и незаконное нападение на гражданское население в Сараево в период с апреля 1992-го по ноябрь 1995 года. Сам он тогда отрицал правдивость предъявленных обвинений.

Пожизненное заключение для Караджича потребовали весной 2018 года.

В ноябре 2017 года МТБЮ признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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