Суд в Гааге признал частичную ответственность Нидерландов за резню в Сребренице

Апелляционный суд в Гааге постановил, что правительство Нидерландов несет частичную ответственность за гибель около 300 мусульманских мужчин, убитых силами боснийских сербов в результате резни в Сребренице в 1995 году. Об этом сообщает Associated Press.

Судья Гепке Дулек (Gepke Dulek) также постановил выплатить семьям жертв денежную компенсацию.

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Резня в Сребренице произошла в 1995 году. Сербские войска, блокировавшие объявленный «зоной безопасности» город, взяли его и, как считается, уничтожили до восьми тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман, отпустив женщин и детей. Нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой. В 2007 году международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид.

В Международном суде по бывшей Югославии (МТБЮ) рассматривается дело генерала Ратко Младича, которого подозревают в организации массового убийства мусульман в Сребренице. Процесс над Младичем начался 16 мая 2012 года. В декабре прошлого года прокурор МТБЮ Алан Тигер потребовал для генерала пожизненного заключения, однако приговор не вынесен до сих пор. Сам генерал отрицает все предъявленные ему обвинения. Его соратник, лидер Республики Сербской Радован Караджич, был приговорен в марте 2016 года к 40 годам тюрьмы.

В декабре 2012 года за преступления в Сребренице пожизненное тюремное заключение получил заместитель Младича генерал Здравко Толимир.