Эрдоган напомнил Нидерландам об их роли в резне в Сребренице

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Амстердаму о роли, сыгранной нидерландскими миротворцами в резне в Сребренице. Слова турецкого лидера цитирует The Daily Sabah.

«Нидерланды не удивили нас, мы и до того знали, что у голландцев есть проблемы с нравственностью, уровнем цивилизованности и манерами, — заявил Эрдоган. — Мы это выяснили благодаря роли, которую они сыграли во время геноцида в Сребренице». Турецкий лидер намекнул на нерешительные действия голландских миротворцев в 1995 году, когда они, будучи дислоцированы в объявленной «зоной безопасности» Сребренице, не оказали сопротивления наступающим сербским войскам, позволив им занять город.

«Никому не следует пытаться преподавать нам уроки нравственности — особенно тем, чьи руки обагрены кровью, — резюмировал Эрдоган. — Проводя государственный террор против наших политиков, Нидерланды нанесли ущерб ЕС и его ценностям».

Кризис в отношениях двух стран начался 11 марта, когда Нидерланды отказались принять самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который намеревался выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме, и объявили персоной нон грата министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, для подавления которых нидерландские власти вынуждены были задействовать спецназ.