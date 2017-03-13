Невнимательные турки сожгли французский флаг вместо нидерландского

Группа демонстрантов в Турции перепутала флаги и вместо нидерландского знамени сожгла французское. Соответствующее видео в понедельник, 13 марта, публикует Ruptly.

Как уточняет RT, акция проходила в городе Самсун на севере Турции. Ее участники, которые протестовали против отказа правительства Нидерландов пропустить в страну турецких чиновников, облили флаг Франции воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Флаг Франции состоит из трех вертикальных полос — синей, белой и красной. На государственном символе Нидерландов — синяя, белая и красная (снизу вверх) горизонтальные полосы.

Дипломатический скандал между Анкарой и Амстердамом разгорелся после того, как 11 марта власти Нидерландов отказались впустить в страну двух турецких министров — главу МИД Мевлюта Чавушоглу и министра по делам семьи и соцполитики Фатьму Бетюль Сайян Кайю, которую объявили «нежелательным иностранцем».

Чавушоглу и Кайя планировали провести в Роттердаме митинг, чтобы в преддверии референдума по новой конституции, заручиться поддержкой проживающих там турков. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции.

Проект новой турецкой конституции предусматривает кардинальное усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства.