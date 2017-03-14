В Антверпене запретили митинги турецких ультраправых

Власти бельгийского города Антверпен запретили митинги турецких националистов. Об этом сообщает The Daily Sabah.

Оппозиционная турецкая «Партия националистического движения» (ПНД), стоящая на ультраправых позициях, подала заявку на проведение двух мероприятий, посвященных будущему конституционному референдуму в Турции. Ее утвердили, но через несколько часов организаторам сообщили, что митинги отменены. По словам мэра города Барта де Вебера, члена крайне правой бельгийской партии «Фламандский интерес», это сделано по соображениям безопасности.

ПНД вместе с правящей в Турции Партией справедливости и развития выступает за конституционные изменения, благодаря которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получит дополнительные полномочия. По словам функционеров ПНД, бельгийские власти регулярно запрещают митинги в поддержку Эрдогана, при этом разрешая мероприятия его противников.

11 марта Нидерланды отказались принять самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который намеревался выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме, и объявили персоной нон грата министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, для подавления которых нидерландские власти вынуждены были задействовать спецназ.

16 апреля в Турции пройдет плебисцит, на котором гражданам предложат одобрить поправки к конституции. Если большинство проголосует «за», страна превратится в президентскую республику. Президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент. Пост премьер-министра будет ликвидирован, число парламентариев увеличится.