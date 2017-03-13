Брюссель призвал Анкару воздерживаться от излишне резких заявлений

Европейская комиссия призвала Турцию воздерживаться от излишне резких заявлений и действий, которые могут привести к еще большей эскалации конфликта с Нидерландами или другими странами Евросоюза. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Reuters.

«Необходимо найти способ для урегулирования сложившейся ситуации», — отметили в Брюсселе.

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Дипломатический скандал между Анкарой и Амстердамом разгорелся после того, как 11 марта власти Нидерландов отказались впустить в страну двух турецких министров. Сначала они отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме.

После этого полиция разогнала митинг в поддержку Фатьмы Бетюль Сайян Кайя, турецкого министра по делам семьи и соцполитики. Незадолго до этого колонна автомобилей с Кайя, прибывшая в Нидерланды из Германии, была остановлена, чиновницу задержали, объявили «нежелательным иностранцем» и проводили обратно к границе с ФРГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды ведут себя как банановая республика и призвал ввести санкции против этой страны.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции.