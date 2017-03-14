Турция запретила въезд в страну послу Нидерландов

Послу Нидерландов запрещен въезд в Турцию. Как передает в понедельник, 13 марта, Reuters, об этом сообщил вице-премьер республики Нуман Куртулмуш.

Как передает телеканал CNN Turk, помимо этого Куртулмуш известил об отмене всех государственных встреч министерского уровня и выше с представителями Нидерландов. Также он рекомендовал парламенту Турции отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.

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Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Тот собирался 11 марта побывать на митинге в Роттердаме и рассказать находящимся в Нидерландах гражданам Турции о поправках в Конституцию, вынесенных на референдум 16 апреля.

Кроме того, МИД Нидерландов объявил «нежелательным иностранцем» министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя и выпроводил ее из страны. Она также намеревалась выступить на митинге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды ведут себя как банановая республика, и призвал ввести санкции против этой страны.

Турецкий МИД проинформировал, что возвращение в страну после отпуска посла Нидерландов нежелательно. Позднее Анкара в дипломатической ноте Амстердаму заявила о нарушении им Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях.