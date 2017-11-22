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Генерал Ратко Младич получил пожизненное

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Ратко Младич
Ратко Младич

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает ТАСС.

75-летний генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

В ходе процесса Младичу стало плохо. Его адвокат просил прекратить заседание либо отказаться от прочтения списка обвинений и сразу зачитать приговор. Суд не удовлетворил эту просьбу, что возмутило Младича, он начал протестовать и был удален из зала. После этого оглашение приговора продолжилось.

Соратник генерала, лидер Республики Сербской Радован Караджич в марте 2016 года был приговорен к 40 годам тюрьмы.

Младича и Караджича арестовали в Сербии в 2011 и 2008 годах соответственно. Обоих обвинили в военных преступлениях и причастности к геноциду мусульманского населения Боснии.

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