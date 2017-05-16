МИД выразил удивление отказом МТБЮ отпустить Младича на лечение в Россию

В Москве вызывает недоумение отказ Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) временно отпустить обвиняемого бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича для лечения в Россию. Об этом говорится в комментарии российского МИД, опубликованном на его сайте.

«Отказ в передаче серба на лечение показателен для гаагского правосудия. МТБЮ ранее соглашался на временное освобождение обвиняемых и при наличии гораздо менее весомых для этого оснований, и потому и решение трибунала, и его аргументация ничего кроме недоумения не вызывает», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что состояние здоровья Младича продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. Рекомендации российских врачей, осмотревших в 2015 году Младича в месте его предварительного заключения, не были приняты во внимание.

В МИД указали, что МТБЮ в своих выводах о якобы адекватном медицинском контроле и возрастном характере заболеваний Младича опирался на мнение медиков пенитенциарного учреждения, а также неких «независимых медицинских специалистов».

Материалы по теме Неуловимый командир В Сербии арестован Ратко Младич Кровь на серебре 20 лет резне в Сребренице

При этом «репутация тюрьмы в Схевенингене, в стенах которой при невыясненных обстоятельствах раз за разом уходят из жизни обвиняемые, уже давно скомпрометирована», говорится в комментарии. Ведомство напомнило, что за период деятельности МТБЮ и под его юрисдикцией скончались в общей сложности 18 человек, 16 из которых этнические сербы.

В марте Россия направила в МТБЮ ноту, в которой подтвердила готовность принять Младича для прохождения лечения. В ноте подтверждаются гарантии российской стороны принять Младича, обеспечить генералу лечение и вернуть его в соответствии с условиями, которые выставит трибунал.

74-летний Младич обвиняется в военных преступлениях и причастности к геноциду мусульманского населения Боснии. Ему, в частности, вменяют организацию убийства почти восьми тысяч жителей Сребреницы, а также осады Сараево, в ходе которой погибли около 10 тысяч человек. Младич отрицает вину.

Его соратник, бывший лидер Республики Сербской Радован Караджич осужден в марте 2016 года на 40 лет тюрьмы.