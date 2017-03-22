Россия выразила готовность принять Младича для лечения

Россия направила в Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) ноту, в которой подтверждает готовность принять бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича для прохождения лечения. Об этом в среду, 22 марта, сообщает ТАСС.

«Сам текст ноты носит конфиденциальный характер и предназначен для работы МТБЮ. Но то, что упомянуто в ходатайстве (направленном защитой Младича в МТБЮ 20 марта — прим. Ленты.ру), это верно», — заявила в беседе с агентством начальник правовой группы посольства РФ в Нидерландах Виктория Гончарова.

Дипломат уточнила, что в ноте подтверждаются гарантии российской стороны принять Младича, обеспечить генералу лечение и вернуть его в соответствии с условиями, которые выставит трибунал.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по ситуации. Однако отметил, что в Кремле известно о просьбе принять на лечение Младича.

21 марта «Российская газета» сообщила, что защита Младича просит временно освободить его из следственного изолятора в Гааге и отпустить на лечение в Россию. Отмечалось, что генералу нужна срочная помощь, и поскольку в судебном процессе наметился перерыв, в нахождении подсудимого в Гааге нет необходимости.

74-летний Младич обвиняется в военных преступлениях и причастности к геноциду мусульманского населения Боснии. В частности, ему вменяют организацию убийства почти восьми тысяч жителей Сребреницы, а также осады Сараево, в ходе которой погибли около 10 тысяч человек. Свою вину Младич отрицает.

Его соратник, лидер Республики Сербской Радован Караджич, был приговорен в марте 2016 года к 40 годам тюрьмы.