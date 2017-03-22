Песков отказался рассуждать о возможности лечения Младича в России

В Кремле отказались комментировать информацию о том, что защита бывшего начальника штаба Войска Республики Сербской генерала Ратко Младича подала ходатайство о его лечении на территории России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

«Лучше все-таки обращаться в министерство иностранных дел по этому вопросу», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

21 марта «Российская газета» со ссылкой на информагентство Республики Сербской «Глас Српске» сообщила, что защита Младича просит временно освободить его из следственного изолятора в Гааге и отпустить на лечение в Россию. Эту информацию, по данным издания, подтвердил пресс-секретарь Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Ненад Голчевски.

По словам сына Младича, у его отца серьезные проблемы со здоровьем, ему требуется срочное лечение. Он также отметил, что сейчас перерыв в судебном процессе, поэтому в нахождении Ратко Младича в Гааге нет необходимости. Москва как утверждает сын генерала, предоставила МТБЮ свои гарантии.