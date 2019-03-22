Лавров рассказал о «стоящем» за Косово Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за действиями самопровозглашенного Косово, возможно, стоят США. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что в начале марта Приштина «опубликовала свою переговорную платформу, которая является ультиматумом». В ней указывается, что независимость республики Косово должна быть принята без каких-либо условий, а Белград не имеет права влиять на этот вопрос.

«Вашингтоне это "проглотили". Даже думаю, что в Вашингтоне, скорее всего, стоят за этим неприемлемым шагом Приштины», — сказал министр. Он также добавил, что страны Европы пока молчат, но они вряд ли смогут изменить «надменную позицию Косово».

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Лавров также заявил, что страны Запада любым способом не допустят проведения расследования возможных преступлений НАТО во время бомбардировки Югославии. Он подчеркнул, что во время операции грубейшим образом было нарушено международное право, так как уничтожались гражданские объекты.

Как отмечает агентство, 7 марта парламент самопровозглашенной республики принял закон о переговорной платформе в диалоге с Белградом под эгидой Евросоюза. Согласно документу, диалог должен завершиться признанием независимости Косово Сербией, а государственный статус и границы республики не подлежат обсуждению.

В феврале сообщалось, что Косово готово отдать часть своей территории Сербии в качестве платы за окончательное соглашение между Приштиной и Белградом. До этого, в декабре 2018 года президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи подписал закон о создании государственной армии в пять тысяч человек.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года.

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