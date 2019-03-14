Глава Косово попался на самом ненадежном пароле

Twitter / jankovicsrb

Глава самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи, вероятно, пользуется самым ненадежным паролем для своего компьютера. На это обратили внимание пользователи Twitter.

13 марта на телеканале Vijesti вышла программа, в которой показали, как Тачи начинает работу на компьютере. На кадрах видно, как глава Косово последовательно нажимает шесть клавиш.

Пользователи решили, что, судя по их расположению, это самый просто пароль — «123456». Другие предположили, что комбинация может быть немного сложнее: «qwerty» или же ее аналог в сербской раскладке — «љњертз».

14 марта материалы на эту тему появились и в косовских печатных изданиях.

Пароль «123456» в декабре 2018 года был назван худшим из всех, которые юзеры использовали за год. Его назвали самым ненадежным пятый год подряд.

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