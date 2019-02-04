Русская и албанец из ООН попались на краже в Косово

Два сотрудника миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК) были заподозрены в попытке кражи в столице самопровозглашенной республики Приштине. Об этом сообщает местная газета Koha ditore.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 3 февраля на площади Ибрагима Ругова. Сотрудники миссии попытались украсть сумку из одного из заведений, рассказала представитель местной полиции Флора Ахмети.

Сообщается, что подозреваемые — гражданка России и гражданин Албании, их имена не уточняются. Сотрудников МООНК задержали и доставили в полицейский участок. После допроса их отпустили по решению прокурора.

Подробности произошедшего не раскрываются. Будут ли подозреваемым предъявлены обвинения, также не уточняется. Первоначально сообщалось, что сотрудники миссии ООН были арестованы.

В конце ноября 2018 года сообщалось, что двух граждан России арестовали в Гонконге по подозрению в краже дорогих сумок.

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