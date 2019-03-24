В Кремле ответили на оправдание НАТО бомбежки Югославии

В Кремле прокомментировали заявление НАТО о том, что операция «Союзная сила», в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была легитимной и необходимой. Об этом в воскресенье, 24 марта, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля согласился с тем, что данное объявление позиции альянса является актом агрессии. «Безусловно», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее пресс-служба НАТО заявила, что операция «Союзная сила» была начата с целью остановить боевые действия в Косове. Как подчеркнули в организации, решение было принято после неудавшихся попыток ООН и международной контактной группы найти мирное решение кризиса. Они также назвали применение силы необходимым и легитимным.

Материалы по теме Всем бояться Кто на самом деле виноват в косовской резне

При этом в российской миссии при альянсе заметили, что конфликтный потенциал в регионе сохраняется до сих пор, как и вопрос с международным признанием статуса Косова.

23 марта в МИД России заявили, что в ходе бомбардировок Югославии альянс грубо нарушил основополагающие принципы международного права и противоречил обязательствам государств-членов блока. «Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

В 1999 году с 24 марта по 9 июня Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославии (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!