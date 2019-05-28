Россия отреагировала на беспорядки в Косове

МИД России рассматривает как очередную провокацию Приштины вторжение сил спецназа республики Косово в населенные сербами муниципалитеты и задержание косовских сербов. Об этом говорится в комментарии его официального представителя Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства

Целью действий спецназа названо «устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем». Отправляя вооруженных полицейских на сербонаселенный север региона, власти нарушают достигнутые ранее договоренности.

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«Такое вызывающее поведение косоваров — прямое следствие многолетнего потакания им со стороны ЕС и США», — считает Захарова. Она также добавила, что такие шаги Косова направлены на разжигание межэтнической напряженности и обесценивание международных усилий по урегулированию конфликта.

В заключение представитель МИДа призвала «международных покровителей Приштины» повлиять на косовские власти, чтобы избежать разрастания конфликта.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

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