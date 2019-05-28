Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич, его слова передает РИА Новости.

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», — сказал сербский лидер. Ранее полиция непризнанной республики задержала десятерых человек во время беспорядков на ее территории.

Народные волнения начались после того, как утром 28 мая в Косове арестовали 13 этнических сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году. Сербские власти заявили о том, что готовы отвечать на действия Приштины: Вучич привел войска в полную боевую готовность.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.

UNMIK — миссия ООН по делам временной администрации в Косове.

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