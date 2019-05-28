Сербия привела войска в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность после того, как косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии. Об этом сообщает местный телеканал РТС.

Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил представителей Евросоюза о том, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит действовать в том же ключе, а именно — бросать силы спецназа на невооруженное сербское население.

По данным РТС, силы ROSU (спецназа МВД самопровозглашенной республики Косово) около 6 утра вторника вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали 13 сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Ранее во вторник сербский президент, выступая перед парламентом, предложил прекратить «ложь и самообман» и признать, что Сербия больше не контролирует Косово. 27 мая он заявил, что со дня на день ожидает нападения албанцев на сербов в непризнанной республике

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.

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