Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы. Об этом сообщил один из сотрудников медучреждения, передает РИА Новости во вторник, 28 мая.

По его словам, у дипломата тяжелые травмы головы и перелом скуловой кости. «Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен», — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что повреждения были получены при задержании. Пациент переведен в отделение интенсивной терапии.

Краснощенков был задержан силовиками непризнанной Республики Косово 28 мая. Президент Хашим Тачи объяснил принятые меры сопротивлением сотрудника миссии ООН полиции.

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В свою очередь, посольство России в Сербии резко осудило операцию косовской полиции на севере Косова и Метохии и задержание россиянина. Дипломат Александр Чепурин потребовал немедленно освободить задержанного силовиками Краснощекова и «привлечь к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте». Позднее он вышел на свободу.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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