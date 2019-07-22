Обезглавленное тело женщины нашли в Москве

Фото: ГУ СК РФ по г. Москве

В Москве на улице найдено тело 31-летней женщины без головы. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Труп с выраженными гнилостными изменениями лежал неподалеку от жилого дома в районе дома 60 по Новодачной улице, уточняет источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, отдельно от тела находилась голова погибшей.

Личность женщины устанавливается, известно, что она 1987 года рождения.

Следователи выясняют обстоятельства и причины ее гибели. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Погибшую звали Алима Ф., отмечает РЕН ТВ.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!