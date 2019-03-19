Мужчину с простреленной головой нашли на скамейке в центре Москвы

В центре Москвы обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом во вторник, 19 марта, «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

По словам источника, тело погибшего было обнаружено по адресу улица Большая Полянка, дом 30. Рядом с ним находилось огнестрельное оружие — карабин «Сайга». По словам свидетелей произошедшего, мужчина вышел из дома и сел на скамейку, после чего раздался выстрел. В настоящее время личность погибшего не установлена.

26 января 2017 года сообщалось, что сотрудник столичного управления ОМОН был найден мертвым с огнестрельным ранением в одном из служебных помещений подразделения. Тело бойца находилось в вентиляционном помещении в луже крови. По предварительным данным, причина его смерти — суицид.

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