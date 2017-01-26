В Москве нашли мертвым бойца ОМОН

Сотрудник столичного управления ОМОН был найден мертвым в одном из служебных помещений подразделения. Об этом в четверг, 26 января, в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии сообщили агентству городских новостей «Москва».

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от огнестрельного ранения. Источник в экстренных службах сообщил РЕН ТВ, что тело бойца было найдено в вентиляционном помещении в луже крови.

Материалы по теме Еще не оформились Как вневедомственная охрана несет службу в обособленной от МВД Росгвардии

Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, при заступлении на дежурство мужчина получил табельный пистолет. Проверяются различные версии произошедшего, среди которых неосторожное обращение с оружием и суицид.

21 января стало известно, что солдат Росгвардии упал на пути в московском метро во время патрулирования станции.