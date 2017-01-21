Боец Росгвардии упал на пути в московском метро

Солдат Росгвардии упал на пути в московском метро во время патрулирования станции. Об этом в субботу, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Боец получил травмы, не опасные для жизни, для уточнения диагноза он направлен в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства. Причиной происшествия названа собственная неосторожность пострадавшего.

Ранее стало известно, что на станции «Проспект Мира» на Кольцевой линии под приходящий поезд упал пассажир. Из-за инцидента поезда были остановлены, а с контактного рельса было снято напряжение для поднятия потерпевшего на платформу.

Как сообщается в Twitter Московского метрополитена, сейчас движение поездов на Кольцевой линии восстановлено и вошло в график.