Из-за подростков в тоннеле московского метро ограничили движение на серой ветке

Правоохранительные органы проверяют информацию о детях, проникших в тоннель Московского метрополитена на перегоне между станциями «Нагатинская» и «Тульская». Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

По его словам, около 16:35 мск сотрудников полиции вызвали на платформу станции «Тульской» по громкой связи. Постовым передали информацию о том, что по тоннелю идут несовершеннолетние. Поезда по серой ветке ходят с увеличенными интервалами.

В ноябре в Мосгордуме подготовили законопроект, предусматривающий административную ответственность родителей, чьи дети развлекаются ездой на метро и на железной дороге снаружи. Наказание по этой статье предлагается установить в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей.