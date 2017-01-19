На станции «Новокузнецкая» произошло задымление

На станции московского метро «Новокузнецкая» произошло задымление. Видео, снятое очевидцами в вагоне, на эскалаторе и на платформе, опубликовал телеканал «360».

На странице Московского метрополитена в Twitter говорится, что причины появления дыма устанавливаются, и на график движения поездов инцидент не повлиял. Из поста следует, что по данным на 17:00 мск задымления больше нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве корреспонденту «Российской газеты» рассказали, что спасатели выезжали на место происшествия, но возгорания там не обнаружили.